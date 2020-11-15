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    İstanbul'da 15 yaşındaki çırağını darbeden şüpheli serbest bırakıldı

    İstanbul'da 15 yaşındaki çırağını darbeden şüpheli serbest bırakıldı

    Kağıthane'de, fabrikada çalışan 15 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme kararıyla serbest kaldı.
    • DHA
    • 15.11.2020 - 20:11
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 21:59
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    İstanbul Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki Enes Y. aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel B. tarafından darp edildi.

    Çocuğun daha önce de defalarca aynı kişinin işkencesine maruz kaldığını öne sürülürken, her seferinde şaka yaptığını söyleyen kişi son dayağını cep telefonu ile kayda aldırdı.

    Çeken çocuk o görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı.

    Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı.

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    ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

    Olayın ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Yücel B. gözaltına alınırken Enes Y. de ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

    İstanbul da 15 yaşındaki çırağını darbeden şüpheli serbest bırakıldı #1

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

    Bugün Çocuk Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan Enes Y.'yi darp ettiği iddia edilen Yücel B. İle o anları kahkaha atarak cep telefonu kamerasına kaydeden iş yeri sahibinin oğlu götürüldükleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.

    Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul da 15 yaşındaki çırağını darbeden şüpheli serbest bırakıldı #2

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