İstanbul'da 16 saatlik kesinti! 22 ilçeye elektrik verilmeyecek... BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; 22 ilçede 8-9 saat sürmesi beklenen kesintiler, operasyonun büyüklüğüne göre bir ilçede 16 saate kadar uzayacak.