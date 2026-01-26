İstanbul'da 16 saatlik kesinti! 22 ilçeye elektrik verilmeyecek...

- İstanbul'da BEDAŞ, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü 22 ilçede bakım ve onarım nedeniyle elektrik kesintisi yapacak.
- Kesintiler bazı mahallelerde 16 saate kadar sürecek.
- Vatandaşlar, kesintilerle ilgili detayları BEDAŞ'ın sorgulama ekranından öğrenebilir.
İstanbul'da dev elektrik kesintisi...
BEDAŞ, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü için devasa bir bakım ve onarım operasyonu başlattı.
Tam 22 ilçeyi kapsayan kesintilerde bazı mahalleler 16 saat boyunca karanlıkta kalacak.
Vatandaşlar, "hangi ilçede elektrik kesilecek", "elektrikler ne zaman gelecek" yanıt arıyor.
Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe, sokak sokak 26 Ocak İstanbul elektrik kesintisi listesi...
BEDAŞ PLANLI KESİNTİ SORGULAMA EKRANI