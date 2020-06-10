Beyoğlu'nda, bir kişiye tokat atıp mevzuata aykırı üst araması yapan 2 bekçi hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

TBMM Genel Kurulu'nda, çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik yeni kararlar alınmış, kararlar doğrultusunda bekçilere zor ve silah kullanma yetkileri verilmişti.

Bu yetkinin ardından yaşanan bir olay ise herkes tarafından dikkat çekti.

İstanbul'da, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli olan iki mahalle ve çarşı bekçisi, Tarlabaşı Bulvarı’nda şüphelendikleri yabancı uyruklu bir kişiye "dur" ihtarı yaptı.

KONTROL SIRASINDA ŞİDDET UYGULADILAR

Uyarı üzerine kaçmaya başlayan şahıs, kovalamacanın ardından yakalanırken, üzerinde herhangi bir suç unsuru çıkmaması ve kimlik kontrolünde de aramasının bulunmaması sonucu serbest bırakıldı.

Kontrol sırasında ise bekçilerin aykırı üst araması yapıp, şahsa tokat attığı görüldü.

İstanbul'da 2 bekçi açığa alındı

GÖREVDEN ALINDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise sosyal medyada yayınlanan o görüntülerin ardından harekete geçti.

İki bekçinin, haklarında soruşturma başlatılarak, mevzuata aykırı şekilde üst araması yaptıkları ve tokat attıkları gerekçesi ile açığa alındıkları öğrenildi.