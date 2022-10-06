Şişli'de 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada, taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşlar, gençleri güçlükle ayırdı.

Öğle saatlerinde İstanbul'un Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi Raşit Rıza Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan 2 genç, bir süre sonra kavgaya tutuştu.

Tekme ve yumruklarla saldırdı

Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, kavgayı ayırmak için araya giren vatandaşlar tarafları güçlükle ayırmaya çalıştı.

Dakikalarca birbirlerini yumruklayan şahısların o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

İHA'nın haberine göre, vatandaşların araya girmesiyle sonlandırılan kavga sonrasında şahıslar oradan ayrılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

İstanbul'da 2 genç sokak ortasında birbirini yumrukladı VİDEO