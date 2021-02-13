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    İstanbul'da 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı

    İstanbul'da telefonla aradıkları yaşlıları "Adınız terör örgütünün listesine karışmış" diyerek 2 milyon lira dolandıran 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 13.02.2021 - 12:03
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    İstanbul'da 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı

    İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan bir kişi,  A.U.'yu arayarak "Adınız terör örgütüne karışmış, paralarınızı güvenliğiniz için kontrol etmemiz lazım" diyerek paraları teslim almak istedi.

    PARAYI TESLİM ETTİ

    A.U., ilk olarak 200 bin lirayı kapısına gelen şüpheli 40 yaşındaki İsa Ç.'ye teslim etti. İsa Ç., sonraki gün A.U.'dan 1 milyon 500 bin lira  daha isteyerek bu parayı da teslim aldı.

    Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan A.U.,  durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ankara'ya giden bir otobüste olduğunu tespit etti.

    Polis ekipleri saatler içerisinde şüpheli İsa Ç'yi Akıncı gişelerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde 1 milyon 300 bin lira para ele geçirildi.

    Sahte polislere 2 milyon lira verdiler

    POLİS EKİPLERİ, DOLANDIRICIYA TESLİM ETMESİ İÇİN SAHTE PARA HAZIRLADI

    Aynı günlerde yaşanan diğer bir olayda ise N.S'yi arayan şüpheli 32 yaşındaki Serhan A.,  kendini polis olarak tanıttı. Aynı yöntem ile N.S.'den 300 bin lira para talep etti. Parayı alan Serhan A., olaydan 4 gün sonra , N.S.'yi tekrar arayarak 280 bin lira daha istedi.

    İstenilen parayı çekmek için bankaya giden N.S.'nin durumundan şüphelenen banka görevlisi, polis ekiplerine haber verdi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakalamak için 300 bin lira sahte parayı N.S.'ye verdi. Paraları teslim almak için N.S.'nin evinin önüne gelen Serhan A., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

    Sahte polislere 2 milyon lira verdiler

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

    İsa Ç. ve Serhan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
    Sahte polislere 2 milyon lira verdiler

    Sahte polislere 2 milyon lira verdiler

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