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    İstanbul'da 29'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi

    İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 29'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapıldı.
    • DHA
    • 13.10.2021 - 20:26
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    İstanbul'da 29'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi

    İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 29'uncu Yeditepe Huzur denetimleri yaklaşık 256 noktada 2 bin 500 personel ile bu akşam yapıldı.

    MALTEPE'DE EKİPLER, ARAÇLARI TEK TEK DURDURDU

    Maltepe Gülsuyu Köprüsü'nde gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Yunus polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı.

    KİŞİLERİN ÜST ARAMASI VE KİMLİK SORGULAMALARI YAPILDI

    Öte yandan, denetim noktasından geçen minibüsler de durdurularak yolcuların kimlik sorgulaması yapıldı.

    İstanbul da 29 uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi #1

    İstanbul da 29 uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi #2

    İstanbul da 29 uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi #3

    İstanbul da 29 uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi #4

    İstanbul da 29 uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi #5

    İstanbul da 29 uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi #6

    İstanbul da 29 uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi #7

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