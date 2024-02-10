İstanbul'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı Pendik'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın yanındaki 4 katlı binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İHA

İstanbul Pendik'te saat 03:00 sıralarında Esenyalı Mahallesi Mimoza Sokak’ta 3 katlı binanın çatısında yagın çıktı.

Yangın 4 katlı binaya sıçradı

Alevlerin artmasıyla yangın, bitişiğindeki 4 katlı binanın çatısına sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Geniş çaplı çaba sonrası yangın söndürüldü

Emniyet güçleri güvenlik önlemi alarak sokağı giriş ve çıkışlara kapattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için geniş çaplı çalışma başlattı.

2 bina da hasar meydana geldi

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın nedeniyle 2 binada da maddi hasar oluştu. Öte yandan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)