İstanbul'da 3 teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi

İstanbul Sancaktepe'de 3 teröristin yakalandığı hücre evinden patlamaya hazır 5 kilogram bomba ile düzenekleri ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.45 sıralarında Sancaktepe'de bulunan 5 katlı binanın bodrum katına baskın düzenledi.

3 terörist yakalandı

DKP/BÖG (Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda, bomba hazırlarken suçüstü yakalanan H.T., C.P., O.A. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmatın ele geçirildiği öğrenildi.

Ev görüntülendi

Öte yandan operasyon yapılan hücre evi DHA kamerası tarafından görüntülendi.

"Binanın her yerini TOMA'lar, polisler bastı"

Bina sakini Metin Rengi, "Yaklaşık bir üç dört ay önce taşındılar. Gayet efendi, saygılı insanlardı. Devamlı selamlaştığımız bir tane arkadaş ailesiyle bir sorunları olduğunu söylediler. Bir sefer daha polis baskını oldu daha önce buraya. Fakat araba çalındı dediler bize. Daha sonra bu diğer arkadaşa ben nereye gittiğini sordum. Ailesiyle sorunları olduğunu memleketine gittiğini söylediler. Dün de polislerin bana söylediği o arkadaşa cezaevine almışlar üç ay önce. Ve dünkü baskında da birdenbire hani nasıl olduğunu biz de anlamadık. Binanın her yerini TOMA'lar, polisler bastı. Tam da bizim kapı komşumuz yani. Kapıyı açtın mı direkt onların kapısı çıkıyor karşımıza. İçeride bomba düzenekleri olduğunu, poşet poşet torba torba bomba malzemeleri çıkardıklarını söylediler. Daha sonra bizi de sorguya aldılar bununla alakalı. Biz de durumu anlattık" dedi.

"Küçücük yanlış bir bir şey yapsalar binayı bile uçurabilirlerdi havaya"

Daire oturanlardan şüphelenmediklerini söyleyen Rengi, "Gerçekten nasıl oldu biz de anlamıyoruz ama genç çocuklar daha. Şüphelenecek hiçbir durum olmadı. 17-18 yaşında çocuklar biz direkt öğrenci olarak gördük. Ben hala inanamıyorum, olayın şokundayım yani. Onların öyle bir şey yapabileceklerini. Bomba düzenekleri hazırladıklarını iddia ediyorlar. Eğer böyle bir şey varsa küçücük yanlış bir şey yapsalar binayı bile uçurabilirlerdi havaya. Biz de gerçekten olayın şokundayız şu anda. Nasıl oldu, nasıl bitti. Burası ters dubleks bir daire normalde. Onların bulunduğu kat ikiye bölünmüş. Alt kat ayrı kiraya verilmiş. Göz önünde olmadıkları için çok da dikkat çekici bir durum da olmuyordu. Hepsi de çok saygılı davrandıkları için çok da insanlarla iç içe olmadıkları için şüphelenecek hiçbir durum da olmadı açıkçası. Durum birden bire bu şekle geldi. Biz de olayın tam da farkında değiliz açıkçası" diye konuştu.









