İstanbul'da 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
- İHA
- 22.03.2021 - 11:44
- Güncelleme : 22.03.2021 - 11:45
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, “Akaryakıt Kaçakçılığı” konusuyla alakalı Arnavutköy ilçesinde yeni bir çalışma gerçekleştirildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında ilçeye bağlı Taşoluk Mahallesi'nde bulunan depo görünümlü yerde çok sayıda varilden mazota benzer sıvıların aktığı bilgisi alan emniyet ekipleri, 13 Mart’ta söz konusu depoya baskın düzenledi.
İstanbul'da 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi VİDEO
143 VARİL BULUNDU
Basılan adreste 143 ayrı varil içerisinde 30 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Operasyonun devamında depo sahibi olduğu tespit edilen A.T., aynı ilçede düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlı emniyete götürülürken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.