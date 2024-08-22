İstanbul'da 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı

DHA
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde saat 01.30 sıralarında İstinye Mahallesi Havuzlu Bostan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Çevre sakinlerinin yangını fark etmesi üzerine önce binada yaşayanlar uyarıldı ardından itfaiyeye haber verildi.
Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sırasında çatıda hasar meydana geldi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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