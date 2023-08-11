İstanbul'da 4 katlı cam üretim fabrikasında yangın Arnavutköy Akpınar Sanayi Bölgesi’nde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında çıkan yangına müdahaleler sürüyor. Yangında ölü ve yaralı bulunmuyor.

İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde saat 05.00 sıralarında Arnavutköy Yassıören Mahallesi, Bayındır Caddesi, Akpınar Sanayi Bölgesi içinde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında yangın çıktı.

Yangının sebebi belli değil

Yangın, giriş katı matbaa, üst katları ise cam üretim fabrikası olarak işletilen binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.

Söndürme çalışmaları sürüyor

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İçten alev alev yanan binaya itfaiye ekiplerinin dört bir yandan müdahalesi sürerken jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ölü veya yaralı yok

Alev alev yanan binadan işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Yangına İstanbul’un birçok ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.