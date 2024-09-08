İHA

İstanbul'da bir mobilya dükkanının çatısı kül oldu..

ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında yaşanan olayda, cadde üzerinde 4 katlı mobilya dükkanının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

ALEVLER TÜM ÇATIYI SARDI

Yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İş yerinde çalışan işçiler binayı boşaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇATI KÜL OLDU

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, 4 katlı mobilya dükkanının çatısı kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri emniyet şeridiyle olay yerinde önlem alırken, yangınla ilgili de inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)