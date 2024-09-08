İstanbul'da bir mobilya dükkanının çatısı kül oldu..
Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında yaşanan olayda, cadde üzerinde 4 katlı mobilya dükkanının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
ALEVLER TÜM ÇATIYI SARDI
Yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İş yerinde çalışan işçiler binayı boşaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇATI KÜL OLDU
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, 4 katlı mobilya dükkanının çatısı kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri emniyet şeridiyle olay yerinde önlem alırken, yangınla ilgili de inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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