İstanbul'da 4 katlı mobilya dükkanında yangın Ataşehir ilçesinde mobilya dükkanı olarak kullanılan 4 katlı bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafında söndürülürken, iş yerinin çatısı küle döndü.

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İHA

İstanbul'da bir mobilya dükkanının çatısı kül oldu..

Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında yaşanan olayda, cadde üzerinde 4 katlı mobilya dükkanının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER TÜM ÇATIYI SARDI

Yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İş yerinde çalışan işçiler binayı boşaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇATI KÜL OLDU

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, 4 katlı mobilya dükkanının çatısı kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri emniyet şeridiyle olay yerinde önlem alırken, yangınla ilgili de inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)