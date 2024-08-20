İstanbul'da 40 milyon liralık kaçak ilaç operasyonu İstanbul'da ilaç kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan toplam 15 bin kutu yasadışı ilaç ve tıbbi cihaz, 13 adet kök esrar, bin 500 gram paketlenmiş esrar ve esrar yetiştirmek üzere kurulu sera düzeneği ele geçirildi.

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İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilaç kaçakçılarının faaliyetlerinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda, Kadıköy'de kaçak ve yasadışı ilaçların, tıbbi cihaz ve materyallerin bulunduğu tespit edilen 4 adrese operasyon için düğmeye basıldı.

3 iş yeri ve 1 ikamet adresine operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

40 MİLYON LİRALIK MALZEME YAKALANDI

Adreslerde yapılan aramalarda ise, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 15 bin kutu yasadışı ilaç ve tıbbi cihaz, 13 adet kök esrar, bin 500 gram paketlenmiş esrar ve esrar yetiştirmek üzere kurulu sera düzeneği ile 2 adet tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 2'si emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon gerçekleştirilen iş yerlerinin mühürlenerek kapatıldığı öğrenildi.

ELE GEÇİRİLENLER SERGİLENDİ

Operasyonda ele geçirilen 15 bin kutu yasadışı ilaç ve tıbbi cihaz, 13 adet kök esrar, bin 500 gram paketlenmiş esrar ve esrar yetiştirmek üzere kurulu sera düzeneği ile 2 adet tabanca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)