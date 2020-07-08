İstanbul'da 5 ilçeye uyuşturucu operasyonu

Adalar, Bakırköy, Güngören, Esenler ve Sultanbeyli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Adalar, Bakırköy, Güngören, Esenler ve Sultanbeyli ilçelerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 1 kilo 146 gram bonzai, 53.8 gram kubar, 158 uyuşturucu hap, 16.2 gram eroin, 12.9 gram sıvı uyuşturucu, 1.97 gram kokain , elektronik tartı, 6 pompalı tüfek, 3 tabanca, 92 mermi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 11 bin 115 lira ele geçirildi.

20 ŞÜPHELİ

Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen baskınlarda Abdullah K. (42) , Nurullah A. (26), Mahmut A. (26), Furkan Ç. (20), İlayda K. (19), Barış Ö. (26) , Ali Can Ç. (18), Aykut K. (31), Murat A. (22), Hasan A. (60), Nesim A. (31), Ömer A. (25), Mesut A. (33), Cesim A. (38), Muhammet A. (24) , Hüsamettin A. (25), Ahmet A. (23), Namık Kemal Ş. (24) , Serhat Ç. (19) ve Abidin K. (28) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

5'İ TUTUKLU, 6'SI ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 9'u adli makamlarca serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkartılan 11 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.