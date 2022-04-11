İstanbul’da 500 metre için 435 lira alan taksici konuştu

Bindiği taksiyle yaklaşık 500 metre yolculuk eden gençten 435 lira alan taksici, taksimetreyi suçlayarak kendisini savundu. Paranın iade edileceğini söyleyen taksiciye ret cevabı geldi.

Geçtiğimiz Cuma günü saat 12.00 sıralarında İstanbul Bahçelievler'deki evinin önünden çağırdığı taksiye binen Ahmet Durmaz, aracın hareket etmesiyle birlikte taksimetrede açılış ücretinin 400 lira olduğunu gördü.

Durmaz, yaklaşık 5 dakika içerisinde taksimetre ücretine 35 TL daha yansıdığını fark edince şoförü uyardı.

Ücrete itiraz ettikten sonra ödeme yapıp araçtan inen Durmaz, şikayetçi oldu.

“Taksimetre 435 TL'yi gösterince inmek istedi”

Yaşananları DHA’ya anlatan Hüseyin Keleş, 30 yıldır taksicilik yaptığını belirterek, “Müşteriyi aldıktan sonra taksimetreye bakmadım. İkitelli tarafından taksiye bindi, 'Esenler'e gideceğiz' dedi. Biraz ilerledikten sonra telefonunu çıkardı kamerayla çekmeye başladı. Telefonla çekmeye başlayınca huylandım. Taksimetre 435 TL'yi gösterince inmek istedi.

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"Hayatımda hiç başıma gelmedi"

Ne olduğunu sordum, fişini kestim ve paramı aldım. Sonra arkadaşlarımı aradım, taksimetreye bu kadar zam gelip gelmediğini sordum. Bir yanlışlık olduğunu söylediler. Sonra taksimetre firmasına gittim, 7-8 saat bekledim çünkü orada öyle 3-4 tane daha taksi vardı. 30 senedir taksicilik yapıyorum. Hayatımda hiç başıma böyle bir şey gelmedi.” diye konuştu.

“500 metre kadar bile gitmedik”

Taksici Keleş, ücretin taksimetreden kaynaklı olduğunu ifade ederek “500 metre kadar bile gitmedik, 435 TL tuttu. İlk açıldığında baksaydım, onu görürdüm zaten ama bakmadım. Bazen böyle binde bir oluyor, olaydan sonra kaçacak yer aradım. Bize yakışmayan bir iş. Allah'tan taksiye binen çocuk patrona ulaştı. Patron da beni aradı, gereğini yapacağız.

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"Parasını takdim edeceğiz"

Üzgünüm, parasını takdim edeceğiz. Bizim bir suçumuz yok, taksimetreden kaynaklı. Yerimiz, adresimiz belli. Haklı olan taraf her şey söyler. Yapacak bir şey yok. Elinde fiş var, biz de mağduruz. Kendisine, 'Yeni zam geldi, 2 aydır mazota çalışıyoruz, sen düştün bize' dedim.” şeklinde konuştu.

“Ben artık konuyu kapattım, parayı geri almayacağım”

Ahmet Durmaz ise parayı geri almayacağını belirterek, “Ben artık konuyu kapattım. Parayı geri almayacağım. Daha ilgilenmiyorum. Olan oldu, konuyu kapatalım.” dedi.