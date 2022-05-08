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    İstanbul'da 503 göçmen yakalandı

    İstanbul'un 7 ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenlere yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada toplam 503 düzensiz göçmen yakalandı.
    • 08.05.2022 - 01:01
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    İstanbul'da 503 göçmen yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu göçmenlerin yakalanmasına yönelik Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.

    503 göçmen yakalandı

    Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlemiş olduğu operasyonlarında 232, ilçelerdeki uygulama ve kontrollerde ise 271 olmak üzere toplam 503 düzensiz göçmen yakalandı.

    Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürdürülüyor.

    İstanbul da 503 göçmen yakalandı #1

    İstanbul da 503 göçmen yakalandı #2

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