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    İstanbul'da 582 düzensiz göçmen yakalandı

    İstanbul‘un 3 ayrı ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda farklı ülkelerden 582 düzensiz göçmenin yakalandığı açıklandı.
    • 04.05.2022 - 02:49
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 02:55
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    İstanbul'da 582 düzensiz göçmen yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla ülkeye giriş yapanlara yönelik yeni bir çalışma yaptı.

    582 düzensiz göçmen yakalandı

    Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlar ile sokak ve meydanlarda yapılan uygulamalarda, 140’ı Pakistan, 24’ü Bangladeş, 21’i Suriye ve geri kalanı çeşitli ülkelerden olmak üzere toplam 582 düzensiz göçmen yakalandı.

    İstanbul'da 582 düzensiz göçmen yakalandı - Video

    Sınır dışı işlemleri yapılacak

    İHA'nın haberine göre, yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için İstanbul İl Göç İdaresindeki Tuzla Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

    İstanbul da 582 düzensiz göçmen yakalandı #1

    İstanbul da 582 düzensiz göçmen yakalandı #2

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