- En Son Haber
- İç Haber
- İstanbul'da 6 bin 88 imitasyon kol saatine el konuldu
İstanbul'da 6 bin 88 imitasyon kol saatine el konuldu
Dikimevi ve terzi görünümde dizayn edilmiş 4 ayrı iş yerine düzenlenen baskında, ünlü markaların taklidi 6 bin 88 kol saati ele geçirildi.
- AA
- 08.06.2020 - 12:33
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü markaların kol saati taklitlerinin Çin ve Tayvan'dan zulalı konteynerlerde getirilip, vergi ödenmeden farklı fatura ve gümrük beyannameleriyle yurda kaçak olarak sokulması üzerine harekete geçti.
4 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Çalışma başlatan ekipler, Fatih ilçesinde dikimevi ve terzi görünümünde dizayn edilmiş 4 ayrı iş yerine, eş zamanlı baskın düzenledi.
İstanbul'da 6 bin 88 imitasyon kol saatine el konuldu ViDEO
6 BİN 88 KOL SAATİ BULUNDU
Yapılan aramalar sonucu, gizli bölmelere saklanmış 6 bin 88 imitasyon kol saati ele geçirildi. Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten işlem başlatılan 5 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.