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İstanbul'da 6 bin 88 imitasyon kol saatine el konuldu

İstanbul'da 6 bin 88 imitasyon kol saatine el konuldu

Dikimevi ve terzi görünümde dizayn edilmiş 4 ayrı iş yerine düzenlenen baskında, ünlü markaların taklidi 6 bin 88 kol saati ele geçirildi.