İstanbul'da 8 Mart'ta kapanacak yollar

İstanbul Valiliği 8 Mart'ta kapanacak yolların listesini paylaştı.

İstanbul Valiliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılacak olan etkinlikler nedeniyle saat 14.00 itibariyle kapanacak olan yolları duyurdu.

Valilik tarafından yapılan duyuruda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

KAPANACAK YOLLAR

"1.Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak’tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.

2. Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesi’ne bağlanan yol kapatılacak.

3. Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

4. Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

5. Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.

6. Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.

7. Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal’e akım verilmeyecek.

8. Taksim Tünel girişi İstiklal’e giriş trafiğe kapatılacak."

ALTERNATİFLER

Alternatif yollar ise şöyle:

“1. Gümüşsuyu Caddesi,

2. Tarlabaşı Bulvarı,

3. Refik Saydam Caddesi,

4. Sıraselviler Caddesi.”