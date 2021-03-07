Euro
8.98
-0.4%
Dolar
7.532
0.28%
Altın
411.42
0.25%
Borsa
1.542
0.26%
Bitcoin
374.657
2.27%
EXEN Coin
15.84
-2.10%
2ºC
İstanbul
Açık 2 C

    İstanbul'da 8 Mart'ta kapanacak yollar

    İstanbul Valiliği 8 Mart'ta kapanacak yolların listesini paylaştı.
    • İHA
    • 07.03.2021 - 22:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da 8 Mart'ta kapanacak yollar

    İstanbul Valiliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılacak olan etkinlikler nedeniyle saat 14.00 itibariyle kapanacak olan yolları duyurdu.

    Valilik tarafından yapılan duyuruda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

    KAPANACAK YOLLAR

    "1.Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak’tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.

    2. Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesi’ne bağlanan yol kapatılacak.

    3. Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

    4. Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

    5. Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.

    6. Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.

    7. Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal’e akım verilmeyecek.

    8. Taksim Tünel girişi İstiklal’e giriş trafiğe kapatılacak."

    ALTERNATİFLER

    Alternatif yollar ise şöyle:

    “1. Gümüşsuyu Caddesi,

    2. Tarlabaşı Bulvarı,

    3. Refik Saydam Caddesi,

    4. Sıraselviler Caddesi.”

    İstanbul da 8 Mart ta kapanacak yollar #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir