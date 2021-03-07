İstanbul'da 8 Mart'ta kapanacak yollar
- İHA
- 07.03.2021 - 22:58
İstanbul Valiliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılacak olan etkinlikler nedeniyle saat 14.00 itibariyle kapanacak olan yolları duyurdu.
Valilik tarafından yapılan duyuruda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:
KAPANACAK YOLLAR
"1.Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak’tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.
2. Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesi’ne bağlanan yol kapatılacak.
3. Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
4. Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
5. Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.
6. Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.
7. Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal’e akım verilmeyecek.
8. Taksim Tünel girişi İstiklal’e giriş trafiğe kapatılacak."
ALTERNATİFLER
Alternatif yollar ise şöyle:
“1. Gümüşsuyu Caddesi,
2. Tarlabaşı Bulvarı,
3. Refik Saydam Caddesi,
4. Sıraselviler Caddesi.”