Kadın sürücünün aracının arkasına yazdığı yazı, seyir halinde olanları şaşkına çevirdi. Aracın arkasına asılan yazıda “Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy istikametine giden kadın sürücü, ilginç bir yönteme başvurdu.

Herhangi bir kazaya karışmamak için aracının arka kısmına bir yazı asan kadın, diğer sürücüleri de şaşkına çevirdi.

“SIKIŞTIRMAYIN”

Araç içerisinde olan yolcularla temkinli bir şekilde seyir halinde olan sürücünün, arka cama astığı yazıda “Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum” ifadelerini kullandığı görüldü.

UYARIYI YAPTI, KAYBOLDU

Bu şekilde diğer sürücüleri uyaran kadın sürücünün aracı, bir süre sonra trafikte kayboldu.

İstanbul’da acemi sürücünün kazadan kaçış yöntemi VİDEO

