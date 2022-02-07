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    İstanbul’da acemi sürücünün kazadan kaçış yöntemi

    Kadın sürücünün aracının arkasına yazdığı yazı, seyir halinde olanları şaşkına çevirdi. Aracın arkasına asılan yazıda “Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum” ifadelerinin yer aldığı görüldü.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 10:44
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    İstanbul’da acemi sürücünün kazadan kaçış yöntemi

    İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy istikametine giden kadın sürücü, ilginç bir yönteme başvurdu.

    Herhangi bir kazaya karışmamak için aracının arka kısmına bir yazı asan kadın, diğer sürücüleri de şaşkına çevirdi.

    “SIKIŞTIRMAYIN”

    Araç içerisinde olan yolcularla temkinli bir şekilde seyir halinde olan sürücünün, arka cama astığı yazıda “Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum” ifadelerini kullandığı görüldü.

    UYARIYI YAPTI, KAYBOLDU

    Bu şekilde diğer sürücüleri uyaran kadın sürücünün aracı, bir süre sonra trafikte kayboldu.

    İstanbul’da acemi sürücünün kazadan kaçış yöntemi VİDEO

    İstanbul’da acemi sürücünün kazadan kaçış yöntemi #1

    İstanbul’da acemi sürücünün kazadan kaçış yöntemi #2


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