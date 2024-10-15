İstanbul'da alevlere teslim olan araç patladı

İHA

Akşam saatlerinde Başakşehir Olimpiyat Stadı yolunda meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.

Aracı yol kenarına çeken sürücü, yangın tüpüyle müdahale etmeye başladı.

YANAN ARAÇ PATLADI

Ancak bir anda alev alan araçta patlama meydana geldi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev alev yanan araç söndürüldü.

HURDAYA DÖNDÜ

Yangın nedeniyle yol trafiğe tamamen kapanırken, araç hurdaya döndü.