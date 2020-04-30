İstanbul'da alkollü mekana polis baskını

Polis ekiplerince alkollü içki satışı yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda, 7 kişiye 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından, salgınla mücadele kapsamında 'Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

KURALLARI İHLAL EDİP, ALKOL ALDILAR

İstanbul Esenyurt'ta bulunan alkollü içki satışı yapan iş yerinin açık olduğunu tespit eden polis ekipleri, harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişinin masalarda oturarak alkol aldığını gördü.

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7 KİŞİYE 3 BİN 150'ŞER LİRA PARA CEZASI

İş yerinin ruhsatsız olduğu ve daha öncede mühürlendiği tespit edilirken, içeride bulunan 7 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Zabıta ekiplerince iş yeri bir kez daha mühürlenerek, ticari faaliyetlerden men edildi.

İkamet izin süresi bittiği belirlenen iş yeri sahibi, erkek ve kadın 2 Türkmen ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.