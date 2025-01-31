İstanbul'da alkollü sürücü, aracı ile yol ayrımındaki boşluğa düştü

İHA

İstanbul'da saat 05.15 sıralarında Ataköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde yasal sınırın üzerinde alkollü olan Emre Aşmaz, 34 HV 6987 plakalı Volkswagen marka aracının kontrolünü kaybetti.

100 METRE SÜRÜKLENDİ

Cadde üzerindeki çimenlik alana giren ve yaklaşık 100 metre çimenler üzerinde sürüklenen otomobil bir ağacı kopardı, trafik levhasına çarptı, bariyerleri de aşarak iki refüj arasındaki boşluğa uçtu.

Ardından bir başka ağaca çarparak asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Asılı kalan araçtan çıkamayan alkolü sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazayı hafif yaralanarak atlatan Aşmaz, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çarptığı ağaçta dik bir şekilde asılı kalan araç ise çekici marifetiyle kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.