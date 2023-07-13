İstanbul'da alzheimer teşhisi konulan yaşlı adam kas hastası çıktı Kozyatağı'nda şikayetleri nedeniyle bir hastaneye tedavi görmek için yatırılan Cevat Sarıoğlu'na yanlış teşhis kondu. Hastane tarafından alzheimer teşhisi koyulan Sarıoğlu'nun kas hastası olduğu ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

İstanbul Kozyatağı'nda çeşitli şikayetlerinden dolayı hastaneye yatırılan Cevat Sarıoğlu'na yanlış teşhis kondu.

Show TV'nin haberine göre Cevat Sarıoğlu'nun kardeşi Gülser Sarıoğlu, gerçeği gün yüzüne çıkardı.

"Kardeşimi uçurumun kenarından aldım"

Hastane tarafından Cevat Sarıoğlu'na yapılan testler sonucunda alzheimer teşhisi kondu ancak gerçek bambaşkaydı.

Gülser Sarıoğlu, "Kardeşimi ben uçurumun kenarından aldım. Yürürken düşmek gibi, dalgınlık gibi, unutkanlık gibi, şikayetleri vardı. Hastanede doktor yerinden bile kalkmadan sadece baktı, muayene bile etmedi. Kardeşimin göz kapakları düşmüş, dünyadan kopmuş gibiydi." ifadelerini kullandı.

Bir süre alzheimer için ilaç tedavisi gören Cevat Sarıoğlu'nun, kardeşi tarafından başka bir hastaneye götürülmesiyle aslında kas hastası olduğu ortaya çıktı.

"Kardeşim bir buçuk ay alzheimer ilacı içti"

Süreci anlatan Gülser Sarıoğlu sözlerinin devamında, "Doktor, 'Bu alzheimer değil' dedi. 'Başka bir şeyi var' dedi. Kas hastası tanısı kondu. 11 gün hastanede yattı." diyerek, "Kardeşim son derece fazla zarar gördü. Bir buçuk ay alzheimer ilacı içti bu çocuk, alzheimer olmadığı halde." cümlelerini kurdu.



Tek isteklerinin yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi olduğunu belirten Gülser Sarıoğlu, "Biz canımızı teslim ediyoruz, güvenmek istiyorum. Ama bu güvenilecek bir şey değil." dedi.

