İstanbul'da amatör balıkçılar sahillere akın etti

Hava sıcaklığının artmasıyla birçok vatandaş sahil kenarına akın ederken, oltalarını alan amatör balıkçılar da Kireçburnu Sahili'nde balık avladı.

İstanbullular haftasonunu sıcak havayla geçirdi.

Hava sıcaklığının arttığı günlerde, megakent sakinleri soluğu deniz kenarlarında aldı.

Öte yandan durumu fırsat bilen amatör balıkçılar da Kireçburnu Sahili'ne inerek balık tutmanın keyfini yaşadı.

İHA'nın aktarımına göre; kimisi eli boş dönerken kimisi ise palamut bolluğu nedeniyle bol bol palamut avladı.

"Denizde palamudumuz yoğun"

Sürekli burada balık avladığını söyleyen Murat Ayanoğlu, "Biz genelde burada avlanıyoruz. Yaklaşık 10 gündür balığın ve palamudun yoğunluğundan ve hafta sonu olduğundan dolayı kalabalık var. Denizde palamudumuz yoğun. Ben dün 30-35 palamut yakaladım. Bugün de 10-15 tane var. Biz devamlı burada balık avlıyoruz’’ dedi.

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"Mücadelesi biraz zor ama keyifli bir avcılıktır"

Palamudun nasıl avlanacağı hakkında bilgi veren balıkçı Hasan Zengin, "Palamut avlarken sarım gücü yüksek bir makine olması gerekiyor. Kullanmış olduğumuz ekipmanların kaliteli olması gerekiyor. Daha sonra balığa ulaştığınızda hızlı bir sarımı var. Denizin torpidosu denen palamut balığı, hızlı sarımı seven bir hayvan. Bu hızlı sarımla birlikte hayvan bunu yem olarak gördükçe de yakalaması kolay oluyor. Mücadelesi biraz zor ama keyifli bir avcılıktır. Herkese bu duyguyu yaşamasını öneririm’’ şeklinde konuştu.

"Çok güzel balık var"

Bol bol palamut yakalayan Murat İşleyen, "Bugün hava çok güzel. Herkese iyi eğlenceler. Son haftalar, kış geliyor, biz de değerlendiriyoruz. Bugün bereketli. Çok güzel balık var. Herkese rast gele” ifadelerine yer verdi.