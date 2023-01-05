İstanbul'da ambulansa yol vermeyen duyarsız sürücü
İstanbul'da seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, hasta almaya giden ambulansın önünde frene basarak geçişine engel oldu.
- Haber Merkezi
- 05.01.2023 - 18:43
- Güncelleme : 05.01.2023 - 18:48
Hastaların can sağlığı için saniyelerle yarışan ambulanslar, trafikte çeşitli problemlerle karşılaşıyor...
Konuya bir örnek bu kez İstanbul'dan geldi.
Hasta almaya giden ambulansa, 34 MP 1719 plakalı otomobilin sürücüsü, yol vermedi.
Ambulansa yol vermedi
Otomobil sürücüsünün yolda ambulansın önünü kapayarak bir de sürekli frene bastığı o anlar, sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sosyal medyada çokça paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen duyarsız sürücü VİDEO