İstanbul'da seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, hasta almaya giden ambulansın önünde frene basarak geçişine engel oldu.

Hastaların can sağlığı için saniyelerle yarışan ambulanslar, trafikte çeşitli problemlerle karşılaşıyor...

Konuya bir örnek bu kez İstanbul'dan geldi.

Hasta almaya giden ambulansa, 34 MP 1719 plakalı otomobilin sürücüsü, yol vermedi.

Ambulansa yol vermedi

Otomobil sürücüsünün yolda ambulansın önünü kapayarak bir de sürekli frene bastığı o anlar, sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada çokça paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.

İstanbul'da ambulansa yol vermeyen duyarsız sürücü VİDEO