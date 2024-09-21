İstanbul'da aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da sağanak yağış beklendiğini açıklamasının ardından başlayan yağmur, Küçükçekmece'de yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da sağanak yağış beklendiğini duyurmasının ardından, Megakent'in bazı ilçeleri yağmura teslim oldu.

Kentin bazı bölgelerinde şiddetli bir şekilde etkisini sürdüren yağmur sonrası caddeler ve sokaklar sular altında kaldı.

SÜRÜCÜLER VE YAYALAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yağış sonrası sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ise duraklara ve kapalı alanlara sığındı.

CAMİYİ SU BASTI

Küçükçekmece'de sağanak yağışın ardından Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir camiyi su bastı.

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)