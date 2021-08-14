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    İstanbul'da apartmanda yangın çıktı: 3 yaralı

    Kadıköy'de 5 katlı apartmanda yangın meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler tarafından söndürülen yangında, 3 kişi dumandan etkilendi.
    • İHA
    • 14.08.2021 - 03:49
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    İstanbul'da apartmanda yangın çıktı: 3 yaralı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde apartman sakinlerini korkutan yangın meydana geldi.

    Olay, gece saat 00.30 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi Misk-İ Amber Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında yaşandı.

    Binanın giriş katındaki iş yerinde başlayan yangın üst katta bulunan dairelere duman gitmesine neden oldu.

    İstanbul da apartmanda yangın çıktı: 3 yaralı #1

    2 KİŞİ BALKONDAN KURTARILDI

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

    Binanın 4'üncü katında dumandan etkilenen 2 şahsı itfaiye ekipleri merdiven aracı ile balkondan kurtardı.

    Dumandan etkilenen vatandaşlar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşanan olayda iş yerinde çalışan bir kişi ve üst dairede mahsur kalan 2 vatandaş olmak üzere 3 kişi dumandan etkilendi.

    İstanbul da apartmanda yangın çıktı: 3 yaralı #2

    "GALİBA SİGARADAN ÇIKTI"

    İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.

    Görgü tanığı Sefa Üntürk, “Alt katta oturan bir amca yangın çıkarmış galiba müdahale etmeye çalıştık. Sağ olsun itfaiye ekipleri hemen geldi. Yangına müdahale ettik. Alt katta oturan amca yere sigara atmış galiba büyük ihtimal ondan çıktı “ dedi.

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