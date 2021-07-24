İstanbul'da araç iki dükkana girdi

Eyüpsultan'da aracın kontrolünü kaybeden sürücü iki dükkana çarptı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Mithatpaşa Mahallesi Abdülhamit Caddesi'nde yoldan çıkarak iki iş yerine girdi.

DÜKKAN SAHİBİ DAKİKALAR ÖNCESİNDE ORADAYDI