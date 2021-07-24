İstanbul'da araç iki dükkana girdi
Eyüpsultan'da aracın kontrolünü kaybeden sürücü iki dükkana çarptı.
- AA
- 24.07.2021 - 00:34
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Mithatpaşa Mahallesi Abdülhamit Caddesi'nde yoldan çıkarak iki iş yerine girdi.
DÜKKAN SAHİBİ DAKİKALAR ÖNCESİNDE ORADAYDI
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Görgü tanıklarından Mehmet Balcı, sürücünün önce yol üzerindeki çöp kutularına çarptığını belirterek, "Aşağıdan vura vura buraya geldi. Dükkanın sahibi 2 dakika önce oradan ayrılıyor, sonra kaza oluyor." dedi.
Kazanın ardından otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, iş yerlerinde hasar oluştu.
Görgü tanıklarından Mehmet Balcı, sürücünün önce yol üzerindeki çöp kutularına çarptığını belirterek, "Aşağıdan vura vura buraya geldi. Dükkanın sahibi 2 dakika önce oradan ayrılıyor, sonra kaza oluyor." dedi.
Kazanın ardından otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, iş yerlerinde hasar oluştu.