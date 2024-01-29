İstanbul'da araç üst geçidin direğine çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı İstanbul Kartal'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan üst geçidin beton direklerine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçta yolcu konumunda bulunan kardeşi ağır yaralandı.

İHA

İstanbul'da saat 04.00 sıralarında Kartal Esenkent Mahallesi D-100 yan yol üzerinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen, 34 CKM 433 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan üst geçidin beton direklerine çarptı.

Kardeşleri feci kaza ayırdı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı inceleme neticesinde otomobil içerisinde bulunan iki kardeşten birinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ağır yaralandığını tespit etti.

Ağır yaralı kişi sağlık ekiplerinde hastaneye sevk edildi.

Araç hurdaya döndü

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı, kaza sonrası otomobil parçaları etrafa savruldu. Araç hurdaya dönerek kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)