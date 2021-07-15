İstanbul'da araç yayaya çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Güngören'de bir aracın kontrolden çıkması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

İstanbul Güngören'de araba kullanmayı öğrenen sürücünün panikle aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.

EHLİYETİ OLMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Kaza sonrası ehliyeti olmadığı için sürücülerin yer değiştirdiği öne sürüldü.



Kaza, saat 23.00 sıralarında Güngören ilçesi Gençosman Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüjde bulunan gence çarptı, ardından karşı yola savruldu. Aracın çarptığı genç ağır yaralanırken araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen aracın çarptığı gencin hayatını kaybettiği belirlendi.



SÜRÜCÜLERİN YER DEĞİŞTİRDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Kazada aracı kullanan S.E.’nin kaza yaşandıktan sonra araçtan inerek yanındaki O.Ç. ile yer değiştirdiği iddia edildi. S.E.’nin panik yaparak kazaya neden olduğu ve ehliyeti bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kazaya ilişkin başlattığı araştırma sürüyor.

"KADIN ARABA SÜRMEYİ ÖĞRENİYORMUŞ"

Y.Y kaza sonrası yaptığı açıklamada, “Halı sahada oturuyorduk, bir ses geldi. Koşarak geldik buraya, çocuğun kafası lastikle kaldırım arasına sıkışmış. Bir tane kadın araba sürmeyi öğreniyormuş. Çok hızlı gelmiş. Buradan bariyeri aşıp çocuk oradan yürürken kafasıyla kaldırım birbirine girmiş.” dedi.

Karşıdan karşıye geçerken adamın iki araç arasında kaldığını belirten B.Ö “Araç şuradan geliyor büyük ihtimalle, 80-90’la hızını alamıyor kaldırıma çıkıyor. Zaten kaldırıma çıktığı gibi uçuyor. Sağdan gelen araçla çarpışıyor. Büyük ihtimalle adam da karşıdan karşıya geçerken iki aracın arasında kalıyor. Ondan sonra olan oluyor. Bu yoldan 80-90’la da gelmezsin ya!” ifadelerini kullandı.