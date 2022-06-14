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İstanbul'da arıza yapan kamyonete otomobil çarptı

İstanbul'da arıza yapan kamyonete otomobil çarptı

İstanbul Pendik'te arızalı olduğu için aniden duran kamyonete otomobil çarptı. Kazada yaralanan 4 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.