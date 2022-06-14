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    İstanbul'da arıza yapan kamyonete otomobil çarptı

    İstanbul Pendik'te arızalı olduğu için aniden duran kamyonete otomobil çarptı. Kazada yaralanan 4 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • 14.06.2022 - 00:48
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    İstanbul'da arıza yapan kamyonete otomobil çarptı

    Saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul'un Pendik ilçesi Güzelyalı Mevkii Edirne istikametinde meydana gelen olayda, sürücüsünün arıza iddiasıyla aniden durduğu 27 LB 926 plakalı kamyonete, aynı istikamette seyir halinde olan 34 EAP 533 plakalı otomobil çarptı.

    Otomobilin içindeki 4 kişi sıkıştı

    Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisindeki 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılardan birinin durumu ağır

    Sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

    İstanbul da arıza yapan kamyonete otomobil çarptı #1

    Trafik durma noktasına geldi

    Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Aksi istikamette ise kazayı seyretmek isteyen sürücüler yüzünden yoğunluk yaşandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla otoparka götürülmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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    İstanbul da arıza yapan kamyonete otomobil çarptı #3

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