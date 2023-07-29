Yine metrobüs arızası, yine mağdur olan yolcular…
İstanbul’un kısırlaşan sorunu, bu kez Avcılar'dan Söğütlüçeşme istikametinde patlak verdi.
Havasız kalınca aşağı indiler
Seyir halindeki metrobüs, Merter durağını geçtikten sonra Cevizlibağ'a gelmeden bilinmeyen bir nedenle arızalandı.
Arıza nedeniyle kliması çalışmayan metrobüste havasız kalan yolcular araçtan indi.
Arkadan gelen metrobüs de arıza verdi
Yolculara, arkadan gelen araçlara binebilecekleri bilgisi verildi.
Bu sırada görevliler arkadan gelen bir metrobüsün de arızalandığını yolculara duyurdu.
Bu araçtan da yolcuların inmesiyle metrobüs yolunda yoğunluk oluştu.
Yol kenarında tehlikeli bekleyiş
Görevliler, can güvenliği ve trafik akışını sağlamak için yolcuları metrobüs yolunun kenarında beklemeleri yönünde uyardı.
Yolcular trafik akışının olduğu metrobüs yolunda bekletilmelerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.
Metrobüs yolunda bekleyen yolcuların daha sonra gelen araçla Cevizlibağ durağına ulaşması sağlandı.