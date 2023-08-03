İHA
İstanbullunun ulaşım sıkıntısı devam ediyor..
Bir yerden bir yere gitmenin saatleri aldığı kentte toplu ulaşım araçları vatandaşı canından bezdirdi.
Sürekli arızalanan, bozulan ve yanan otobüsler İstanbullunun çilesi oldu.
Yaşanan olaylara çözüm bulunmazken, her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Bu kez Küçükçekmece'de metrobüs arızalandı..
Uzun kuyruklar oluştu
Cennet Mahallesi durağında arızalanan metrobüs nedeniyle, uzun kuyruklar oluşurken vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Saatlerce bekleyen vatandaşlar, gidecekleri yerlere geç kaldı.
Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.