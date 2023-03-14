İstanbul'da aşiret düğünü hasılatı: 11 milyon 750 bin lira toplandı Yöresel şarkılar eşliğinde yapılan sünnet düğününde, aşiret mensupları toplanarak takılan takıları saydı. Balya balya paralar, sayımın ardından bavullara konularak salondan çıkarıldı.

Aşiret düğünleri gündem olmaya devam ediyor...

Bu kez sünnet düğününde takılan takılar göz doldurdu.

Sık sık yüklü miktardaki takılarla ön plana çıkan aşiret düğünü, İstanbul'da yapıldı.

Sünnet düğününde milyonlar konuştu

Sultanbeyli ilçesinde Kars’ın tanınmış aşiretlerinden biri olan Mılli aşiretinin küçük oğlu için yapılan sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu.

O anlar aşiret mensupları tarafından cep telefonları ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Görüntülerde, masa üzerine konulan balya balya paralar dikkat çekti.

11 milyon 750 bin TL takıldı

Coşkulu kalabalık, toplamda 11 milyon 750 bin TL'yi saydı. Sayımın ardından paraların bavullara konularak salondan çıkarıldığı görüldü.

Yöresel müzik eşliğinde başlayan sünnet düğünü, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.