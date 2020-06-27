Asker eğlencesi için bir araya gelen onlarca kişi, salgına rağmen sosyal mesafeyi hiçe sayarak oyunlar oynadı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında normallleşme sürecine geçilirken, gerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gerekse bilim insanlarından vatandaşların rehavete kapılmaması yönünde uyarılar geliyor.

Özellikle büyükşehirlerde yapılan asker uğurlamalarında bu uyarılar dikkate alınmıyor.

İstanbul Arnavutköy’de düzenlenen asker eğlencesinde bir araya gelen onlarca kişi, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

HALAY ÇEKİP, GÖBEK ATTILAR

Toplu organizasyon yasak olmasına rağmen toplanan grup üyeleri, önce el ele halay çekti, daha sonra ise horon tepti. Onlarca davetlilerden sadece bir kaçının maske taktığı görüntülendi. Yaklaşık 1 saat süren asker uğurlama eğlencesi daha sonra sona erdi.

Bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’da asker eğlencesinde göbek atıp, halay çektiler