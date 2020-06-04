İstanbul'da asker uğurlamasında magandalar yol kapattı

Asker uğurlaması yapan bir grup maganda yolu trafiğe kapatıp çevredekilere zor anlar yaşattı.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için trafiğe çıkan şehir magandaları, yine yapmadıklarını bırakmadı...

İstanbul'un farklı bölgelerinde asker uğurlayan magandalar, yol kapatma, silahla ateş etmek, abart egzoz ve patinaj çekmeye kadar yapmadığını bırakmadı.

YOLU KAPATIP DEFALARCA HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

İstanbul'un Pendik ilçesinde de toplanan bir grup genç, asker uğurlamasında eğlenmeye başladı.

Bir süre sonra ortaya çıkan eli silahlı birkaç maganda, onlarca aracın arasında defalarca havaya ateş açtı.

Kimsenin canını bir an olsun umursamayan şahıslar, bu süre zarfında yolu trafiğe de kapattı. Magandalar ardından araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıktı Daikakalarca yolu trafiğe kapatan magandalar vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

İstanbul'da asker uğurlamasında yolu kapattılar