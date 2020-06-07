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İstanbul'da asker uğurlamasında yine yol kapatıldı

İstanbul'da asker uğurlamasında yine yol kapatıldı

Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yolunu kapatan bir grup, asker uğurlaması için yapmak için yol ortasında oyun havası açarak oynadı.