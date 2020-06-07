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    İstanbul'da asker uğurlamasında yine yol kapatıldı

    Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yolunu kapatan bir grup, asker uğurlaması için yapmak için yol ortasında oyun havası açarak oynadı.
    • İHA
    • 07.06.2020 - 02:18
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    İstanbul'da asker uğurlamasında yine yol kapatıldı

    İstanbul Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yolunda asker uğurlaması içi bir araya gelen grup, araçlarıyla yolu kapattı.

    Trafiğin akışını engelleyen grup, yüksek sesle müzikler dinledi, yol ortasında oyun havası oynadı.

    İstanbul'da asker uğurlamasında yine yol kapatıldı VİDEO

    TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDEN OYNADILAR

    Yolda otomobilleriyle bekleyen çok sayıda sürücü, yolun açılması için kornaya bastı. Yolu kapatan grup, kendilerini bekleyen vatandaşlara aldırmadan eğlenmeye devam etti.

    Yolu kapatan grubun bir süre sonra yolu devam etmesiyle yol tekrar açıldı ve araçlar ilerlemeye başladı.

    SOSYAL MESAFEYE DE UYMADILAR

    Yolu kapatan grubun sosyal mesafe kurallarına uymadığı da gözlerden kaçmadı. Yol ortasında oynayan grup üyelerinin maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

     

    Görüntülerde bir grup, yolu arabalarla kapatıp trafiğin akışını engelliyor. Şahıslar eğlence yaparken diğer sürücüler de yolun açılması için kornalara basıyor.

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