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- İstanbul'da asker uğurlamasında yine yol kapatıldı
İstanbul'da asker uğurlamasında yine yol kapatıldı
- İHA
- 07.06.2020 - 02:18
İstanbul Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yolunda asker uğurlaması içi bir araya gelen grup, araçlarıyla yolu kapattı.
Trafiğin akışını engelleyen grup, yüksek sesle müzikler dinledi, yol ortasında oyun havası oynadı.
İstanbul'da asker uğurlamasında yine yol kapatıldı VİDEO
TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDEN OYNADILAR
Yolda otomobilleriyle bekleyen çok sayıda sürücü, yolun açılması için kornaya bastı. Yolu kapatan grup, kendilerini bekleyen vatandaşlara aldırmadan eğlenmeye devam etti.
Yolu kapatan grubun bir süre sonra yolu devam etmesiyle yol tekrar açıldı ve araçlar ilerlemeye başladı.
SOSYAL MESAFEYE DE UYMADILAR
Yolu kapatan grubun sosyal mesafe kurallarına uymadığı da gözlerden kaçmadı. Yol ortasında oynayan grup üyelerinin maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Görüntülerde bir grup, yolu arabalarla kapatıp trafiğin akışını engelliyor. Şahıslar eğlence yaparken diğer sürücüler de yolun açılması için kornalara basıyor.