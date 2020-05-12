Normalleşme süreci kapsamında dün açılan alışveriş merkezleri önünde 2’nci günde de vatandaşlar kuyrukta bekledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan ve dün yeniden açılan alışveriş merkezlerinin önündeki yoğunluk devam ediyor...

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde dün oluşan uzun kuyruklar, bugün de tekrarlandı.

POLİSTEN 'SOSYAL MESAFE' UYARISI

Polis ekipleri, sık sık anons yaparak vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlar, ateşleri ölçülerek içeriye alındı.

Maskesiz vatandaşların ise girişine izin verilmezken, dün verilen görüntülerin ardından tedbirlerin artırıldığı görüldü.

İstanbul'da AVM önünde ikinci günde yine kuyruk oluştu

'ZORUNLU OLMADIKÇA GİTMEYİN' DENDİ

AVM içinde ise birçok mağazanın kapalı olduğu belirtilirken, yetkililer de zorunlu olmadıkça AVM'lerde olmamayı, korona tehlikesinin bitmesini beklemeyi tavsiye etti.

"KULAKLIK İÇİN BU KUYRUĞU BEKLİYORUM"

Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların ise alışverişte öncelik verdiği şeyler, bir hayli şaşırttı. Bir vatandaş, “Kulaklık için bu kuyruğu bekliyorum.” derken, bir başka vatandaş ise "Bayram alışverişine çıktım. Çevremdeki eşe dosta hediye alacağım.” dedi.