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    İstanbul'da AVM önünde yoğunluk

    İstanbul'da AVM önünde yoğunluk

    Beylikdüzü'nde alışveriş için bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Diğer şehirlerde de benzer görüntüler vardı.
    • DHA
    • 11.05.2020 - 11:55
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    İstanbul'da AVM önünde yoğunluk

    Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan AVM'ler, tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesiyle kapılarını yeniden açtı.

    İstanbul Beylikdüzü'nde saat 11.00'da açılan bir AVM'ye girmek isteyenler, sabah saat 10.00'da gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.

    AVM ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

    Bazı vatandaşlar, AVM önündeki banklarda oturarak AVM'nin açılmasını bekledi.

    Kuyruktakilerin maske taktıkları görülürken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

    Beylikdüzü'nde AVM önünde bekleyenlerden oluşan uzun kuyruk VİDEO

    AVM'LERDE ALIŞVERİŞ TEKRAR BAŞLADI

    Benzer görüntüler; Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa gibi diğer şehirlerde de kayda geçti.

    Koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatan AVM'lerde uzun bir aradan sonra alışveriş yeniden başlamış oldu.

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