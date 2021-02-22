İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 51,33 oldu

Son zamanlarda etkili olan yağmur ve kar yağışları sonrası, İstanbul’un barajlarının doluluk oranının 6 ay sonra yüzde 51,33 seviyesine yükseldiği kaydedildi.

İstanbul, mevsimsel yağışların 2020 yılında beklenen düzeyde olmaması sebebiyle kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Etkili olan yağmur ve kar yağışlarının etkisi ile barajların genel doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 51,33 oldu.

SON 6 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Bu oran son 6 ayın en yüksek oranı olarak kayıtlara geçmesinin yanı sıra, geçmiş yıllara oranla bakıldığında ise son 7 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 60,31

Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 35,30

Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 27,47

Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 54,63

Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 57,41

Terkos barajı doluluk oranı yüzde 48,14

Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 59,49

Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 57,71

Darlık barajı doluluk oranı yüzde 56,53

Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 50,83