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İHA

Sıcak yaz aylarının ardından kurak bir sonbahar geçiren İstanbul'da, barajlardaki doluluk oranı her geçen gün düşüyor.

Megakent'teki barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 30,18'e geriledi.

İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi de düşmeye devam ediyor.

ALİBEY BARAJI'NDA DOLULUK ORANI YÜZDE 6,07

Son 10 yılın en düşük su seviyesini gören Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 6,07 oldu.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

Ömerli yüzde 26,83

Darlık yüzde 32,24

Elmalı yüzde 51,93

Terkos yüzde 40,67

Alibey yüzde 6,07

Büyükçekmece yüzde 32,46

Sazlıdere yüzde 41,93

Istrancalar yüzde 34,14

Kazandere yüzde 8,27

Papuçdere yüzde 7,95