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- İstanbul'da barajların doluluk oranı düştü
İstanbul'da barajların doluluk oranı düştü
Son 3 yılda yüzde 75’lerde olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 62’ye kadar geriledi.
- İHA
- 09.07.2020 - 11:33
İstanbul’da havaların ısınmasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranı da merak konusu oldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, barajlarının doluluk oranı düştü.
YÜZDE 62'YE GERİLEDİ
9 Temmuz tarihinde son 3 yılda yüzde 75’lerde olan doluluk oranının, bu yıl yüzde 62’ye kadar gerilediği görüldü.
DÜŞÜŞ SÜRECEK
Yaz aylarında hava sıcaklıklarının etkisiyle barajlardaki doluluk oranının düşmeye devam edeceği öngörülüyor.