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    İstanbul'da barajların doluluk oranı düştü

    Son 3 yılda yüzde 75’lerde olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 62’ye kadar geriledi.
    • İHA
    • 09.07.2020 - 11:33
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    İstanbul'da barajların doluluk oranı düştü

    İstanbul’da havaların ısınmasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranı da merak konusu oldu.

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, barajlarının doluluk oranı düştü.

    YÜZDE 62'YE GERİLEDİ

    9 Temmuz tarihinde son 3 yılda yüzde 75’lerde olan doluluk oranının, bu yıl yüzde 62’ye kadar gerilediği görüldü.

    DÜŞÜŞ SÜRECEK

    Yaz aylarında hava sıcaklıklarının etkisiyle barajlardaki doluluk oranının düşmeye devam edeceği öngörülüyor.

    İstanbul'da barajların doluluk oranı düştü #1

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