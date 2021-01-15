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    İstanbul'da bayılma numarasıyla duygu sömürüsü

    Taksim Meydanı'nda simit satıyormuş gibi dolaşan bir çocuk, bayılma numarası yaparak insanlardan para almaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 15.01.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 11:02
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    İstanbul'da bayılma numarasıyla duygu sömürüsü

    İstanbul'da, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde eline simit tepsisi alarak, simit satıyormuş gibi yapan şahıs, bir anda kendini yere atarak bayılma numarası yaptı.

    KENDİNİ YERE ATTI

    İnsanlara duygu sömürüsü yapan ve kendisini bir anda yere atan kişinin tepsisinde bulunan simitler yere saçılırken yere düşen kişinin ağzından, daha önce sürdüğü bir madde nedeniyle kırmızı sıvı aktı.

    Ağzından kan geldiği izlenimini oluşturan kişi, bu şekilde vatandaşları hasta olduğuna inandırmaya çalıştı.

    Yere düşen kişinin yanına koşan vatandaşlar simitçiye yardım etti.

    İstanbul'da bayılma numarasıyla duygu sömürüsü ViDEO

    İstanbul da bayılma numarasıyla duygu sömürüsü #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Durumdan şüphelenen bölgedeki Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, polis merkezine götürerek ceza kesti.

    İstanbul da bayılma numarasıyla duygu sömürüsü #2

    İstanbul da bayılma numarasıyla duygu sömürüsü #3

    İstanbul da bayılma numarasıyla duygu sömürüsü #4

    İstanbul da bayılma numarasıyla duygu sömürüsü #5

    İstanbul da bayılma numarasıyla duygu sömürüsü #6

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