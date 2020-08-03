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    İstanbul'da bayram dönüş trafiği denetimi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bayram tatili dönüşü helikopter destekli trafik denetimi yaptı.
    • AA
    • 03.08.2020 - 18:35
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    İstanbul'da bayram dönüş trafiği denetimi

    Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle birlikte dönüşe geçen tatilciler yollara döküldü.
    İstanbul Emniyeti de dönüş yolunda denetim gerçekleştirdi.
    TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri'nde gerçekleştirilen denetimlere trafik ve asayiş polisleri katılırken, polis helikopteri de destek verdi.
    Denetimlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerde belirtilen hususlar ile İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği sosyal mesafe kuralına ve maske kullanım zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
    İstanbul'da bayram dönüş trafiği denetimi #1
    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 18
    Araçlardaki çocuklara düdük ve ailelerini uyarmaları için trafik bilgi kartları dağıtılan denetimler sırasında, kentte trafik yoğunluğunun yüzde 18 civarında olduğu gözlendi.
    İstanbul'da bayram dönüş trafiği denetimi #2
    İstanbul'da bayram dönüş trafiği denetimi #3
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