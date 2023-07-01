İstanbul'da bayramın son günü plajlarda yoğunluk oluştu İstanbul'da bayramın son gününde sıcak hava etkisini iyice artırınca vatandaşlar soluğu plajlarda aldı. Küçükçekmece'deki Menekşe Halk Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi.

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İHA

Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul'da sıcaklıklar artınca vatandaşlar plajlara akın etti.

Küçükçekmece’deki Menekşe Halk Plajı ise yoğunluğun yaşandığı plajlardan biri oldu..

Adım atmanın neredeyse imkansız olduğu plajda bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları ise gölgede oturmayı tercih etti.

Plajdaki yoğunluk dron ile görüntülendi.

"Deniz yosunlar dışında mükemmel"

Sabahın erken saatlerinde plaja geldiğini söyleyen Ethem Kalpakçıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Deniz yosunlar dışında mükemmel. Su, hava sıcak her şey çok güzel geziyoruz. Ben sabah 8'de geldim. Önce Yeşilköy Plajı'na gittim. Orası pisti. Sonra buraya geldim burası temiz. Akşam saatlerine kadar yüzeceğim. Yarın dinleneceğim. Pazartesi günü iş var.

"Pazartesi günü iş var"

Sabah erken saatte geldiğini belirten Mehmet Sezgin ise "Sabah saatlerinde geldim. Çok yosun var. Biraz sonra eve dönerim. Pazartesi günü iş var. Dinlenmem gerekiyor" diye konuştu.