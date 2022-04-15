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    İstanbul'da bazı metrobüs duraklarında bulunan arızalı asansörlere tepki

    İstanbul'daki bazı metrobüs duraklarında bulunan ve çalışmayan asansörler; Yaşlı, hasta, engelli ve bebekli yolcuları mağdur ediyor.
    • 15.04.2022 - 18:55
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 19:17
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    İstanbul'da bazı metrobüs duraklarında bulunan arızalı asansörlere tepki

    İstanbul'da metrobüs duraklarındaki çalışmayan asansörler, yolcuların tepkisine neden oldu.

    Anadolu Yakası'ndaki Söğütlüçeşme ile Avrupa Yakası'ndaki Beylikdüzü güzergahları arasında sefer yapan metrobüs hattında bazı duraklarda asansörlerin çalışmadığı anlaşıldı.

    Avcılar metrobüs durağına asılan yazıda "asansör yenileniyor" denilerek, yaklaşık bir ay devam edecek çalışma sürecinde asansörlerin engelli kullanımına kapalı olacağı belirtildi.

    AA'nın haberine göre, duraklardaki tekerlekli sandalyeli, bebek arabalı, yaşlı, hamile ve engelli kişilerin, metrobüse binmek için asansör kullanamadıklarından zorluk yaşadıkları görüldü.

    Bebek arabasını merdivenlerden indirmeye çalışıyorlar

    Avcılar metrobüs durağı üst geçidindeki asansörün çalışmaması nedeniyle bebek arabasındaki çocuğunu eşiyle birlikte tutarak merdivenlerden indiren Hakan Dokumacı, asansörlerin çalışmamasına tepki gösterdi.

    İstanbul da bazı metrobüs duraklarında bulunan arızalı asansörlere tepki #1

    "Biz bir şekilde idamemizi yapıyoruz ama yaşlı, engelli insanlar var"

    Yolun karşısına geçerken sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Dokumacı, "Haliyle bebek arabasını taşımak zorunda kalıyoruz. Yine bir şekilde idamemizi yapıyoruz ama yaşlı, engelli insanlar var. Bunlar ne şekilde hareket edecek bilmiyoruz. Umarım yetkililer en kısa zamanda elinden geleni yapar." dedi.

    İstanbul da bazı metrobüs duraklarında bulunan arızalı asansörlere tepki #2

    "Sürekli kullanılan bir asansör"

    Ayağındaki sorun nedeniyle tedavi gören ve bu sebeple korkuluklara tutunarak yürümek zorunda kalan yolcu Aynur Aydın ise sürekli asansör kullandığını ve bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirterek, "Asansör şimdi bakımda. Tabii ki çok daha eksikleri varsa tamamlanacak, en azından temizliği belki yapılır. Sürekli kullanılan bir asansör." diye konuştu.

    İstanbul da bazı metrobüs duraklarında bulunan arızalı asansörlere tepki #3

    İstanbul da bazı metrobüs duraklarında bulunan arızalı asansörlere tepki #4

    İstanbul da bazı metrobüs duraklarında bulunan arızalı asansörlere tepki #5

    İstanbul da bazı metrobüs duraklarında bulunan arızalı asansörlere tepki #6


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