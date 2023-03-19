İstanbul'da bazı yollar Nevruz kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak İstanbul Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek olan Nevruz kutlamaları nedeniyle 19 Mart 2023 Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul Valiliği'nce açıklandı.

İstanbul Yenikapı etkinlik alanında 19 Mart 2023 Pazar günü Nevruz şenliği gerçekleştirilecek.

Kutlamalar nedeniyle saat 05.30'dan 19.00'a kadar bazı yollar kullanılamayacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle: