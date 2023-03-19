İstanbul'da bazı yollar Nevruz kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak

İstanbul Yenikapı etkinlik alanında 19 Mart 2023 Pazar günü Nevruz şenliği gerçekleştirilecek.
Kutlamalar nedeniyle saat 05.30'dan 19.00'a kadar bazı yollar kullanılamayacak.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, bağlantıya uygun noktalardan kapatılacak, Şehit Vefa Kara Kurdu Üst Geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı Miting Alanı Arası Yanyol (Yenikapı Etkinlik Alanı İç Yolu), Mahramacı Sokaklar trafiğe kapatılacaktır.
Alternatif güzergahlar olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.