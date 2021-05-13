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    İstanbul'da bekçilerin sert müdahalesi kameraya yansıdı

    İstanbul'da bekçilerin sert müdahalesi kameraya yansıdı

    İstanbul Yenikapı'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği iddia edilen bir vatandaş, 4 bekçinin sert müdahalesine uğradı. O anlar, bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 18:56
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 19:28
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    Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te Ramazan ayının son 10 günü gerçekleştirilen itikaf ibadetini camilerde yerine getirmek isteyenlerle polis  ve bekçilerin arasında gerginlik yaşanmış, cami içindekilere biber gazı sıkan bekçi, açığa alınmıştı.

    Orantısız müdahalede bulunan bir bekçi görüntüsü de İstanbul'dan geldi.

    BEKÇİLER, YERE YATIRDIĞI VATANDAŞI TEKMELEYİP YUMRUKLADI

    Yenikapı Fatih'te çekilen videoda, 4 bekçi sokağa çıkma kısıtlamasını ihal ettiği iddia edilen vatandaşı, yere yatırıp tekmeleyerek yumrukluyor.

    BEKÇİLERDEN BİRİ, TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞA "SUS LAN" DİYE BAĞIRARAK TEKME SAVURDU

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sokaktan geçen bir vatandaşın bekçilerin sert müdahalesine tepki gösterdiği görülüyor. Bekçi, tepki gösteren vatandaşa "Sus lan, dağılın lan" diye bağırarak tekme savuruyor. Bekçilerden birinin silahıyla havaya ateş açtığı da görülüyor.

    İstanbul'da bekçilerin sert müdahalesi kameraya yansıdı

    İstanbul da bekçilerin sert müdahalesi kameraya yansıdı #1

    İstanbul da bekçilerin sert müdahalesi kameraya yansıdı #2

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