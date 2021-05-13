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İstanbul'da bekçilerin sert müdahalesi kameraya yansıdı

İstanbul'da bekçilerin sert müdahalesi kameraya yansıdı

İstanbul Yenikapı'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği iddia edilen bir vatandaş, 4 bekçinin sert müdahalesine uğradı. O anlar, bir vatandaşın kamerasına yansıdı.