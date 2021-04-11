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    İstanbul'da bıçakla genç kadını taciz eden saldırgan yakalandı

    İstanbul'da bıçakla genç kadını taciz eden saldırgan yakalandı

    Cihangir'de parkta yürüyüş yapan kadını bıçakla taciz eden saldırgan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 11.04.2021 - 19:44
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 20:59
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    Sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, tepki alan görüntülerde, Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı.

    BIÇAĞI ÇIKARARAK KADINI TACİZ ETTİ

    Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı.

    TEPKİ YAĞDI

    Sosyal medyada tepki yağan görüntüleri inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    İstanbul'da bıçakla genç kadını taciz eden saldırgan yakalandı VİDEO

    SALDIRGAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

    Çalışma kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç.(19), Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı. Şüphelinin Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

    İstanbul'da güpegündüz bıçaklı taciz VİDEO

    İstanbul da bıçakla genç kadını taciz eden saldırgan yakalandı #1

    İstanbul da bıçakla genç kadını taciz eden saldırgan yakalandı #2

    İstanbul da bıçakla genç kadını taciz eden saldırgan yakalandı #3

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