İstanbul'da bıçakla genç kadını taciz eden saldırgan yakalandı
- DHA
- 11.04.2021 - 19:44
- Güncelleme : 11.04.2021 - 20:59
Sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, tepki alan görüntülerde, Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı.
BIÇAĞI ÇIKARARAK KADINI TACİZ ETTİ
Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı.
TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyada tepki yağan görüntüleri inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'da bıçakla genç kadını taciz eden saldırgan yakalandı VİDEO
SALDIRGAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Çalışma kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç.(19), Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı. Şüphelinin Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.
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